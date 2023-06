Destroços do submarino Titan são retirados do oceano; veja imagens

Os destroços do submarino Titan foram retirados do oceano, nesta quarta-feira (28), após a embarcação implodir e deixar cinco mortos no Atlântico Norte na semana passada.

As estruturas de metal branco que pareciam ser da parte dianteira e um painel lateral com eletrônicos com fios pendurados puderam ser vistos nas imagens da SkyNews.

Segundo O Globo, a operação para retirar o submersível do mar já foi concluída. A Guarda Costeira se recusou a comentar sobre a investigação ou a remoção dos destroços.

Logo quando os primeiros fragmentos da embarcação foram encontrados, no dia 22 de junho, as autoridades já tinham esclarecido que era impossível resgatar os corpos do tripulantes.

No submersível estavam Hahzada Dawood, empresário paquistanês e seu filho Suleman Dawood; Hamish Harding, um bilionário empresário e explorador britânico; Paul-Henry Nargeolet, mergulhador francês; e Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate. Cada explorador pagou mais de R$ 1 milhão para participar da expedição.

O Titan desapareceu no dia 19 de junho uma hora e 45 minutos após o mergulho.