Petição pede investigação de Joana Darc por quebra de decoro após invasão ao Ibama

Manaus/AM - A deputada Joana Darc (União Brasil) foi denunciada por invasão na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), em Manaus, no episódio envolvendo a capivara Filó e o amazonense Agenor Tupinambá, tutor do animal.

Uma petição na Change.org pede que a deputada seja investigada por quebra de decoro parlamentar. Até o momento, a petição já tem 23.702 assinantes, e o pedido foi protocolado nesta sexta-feira (14) na Assembleia do Estado do Amazonas.

Na representação, foi detalhado o caso da invasão à sede. “No sábado, 29.04, a deputada chegou à sede do IBAMA acompanhada de uma multidão de seguidores convocada por ela, com o objetivo de retirar um animal silvestre que foi entregue anteriormente ao IBAMA. Sua chegada deu início a uma série de ações não autorizadas e violentas para com animais, servidores públicos federais e seu patrimônio. A parlamentar utilizou, de forma sensacionalista, as redes sociais para convocar o público em apoio a seu objetivo, filmou, fotografou e transmitiu ao vivo as ações orquestradas”, diz.

Além disso, o texto também cita sobre o momento em que Joana barrou uma servidora pública. “A parlamentar cometeu assédio e ameaça contra uma servidora pública federal, produzindo vídeos de difamações que foram publicados na internet. Um ato repugnante e contrário à ética parlamentar! Na ação, atirou-se sobre o carro da servidora em questão, que estava saindo do trabalho”, detalhou.

A deputada também está sendo acusada de depredação de patrimônio federal e constrangimento de servidores. “A referida parlamentar ainda: constrangeu e assediou servidores terceirizados de segurança ao adentrar no órgão, usurpou e depredou o patrimônio público federal, tomou posse de insumos e instrumentos sem autorização, promoveu fiscalização irregular e mentiu ao afirmar ter sido enganada em supostos acordos com o IBAMA”.

Se acatada, a representação será enviada para o Conselho de Ética.