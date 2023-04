Deputada invade sede do Ibama após órgão não entregar capivara Filó; vídeo

A deputada e outros ativistas estavam no local desde às 8h, horário em que haviam combinado de entregar o animal, mas até o momento Filó segue no Ibama.

Ontem à noite, a Justiça Federal autorizou a guarda provisória do animal ao tiktoker amazonense Agenor Tupinambá. A capivara está no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Manaus.

