Mulher é indenizada em R$12 mil após cobrança indevida de energia elétrica em Manaus

“Bastando nos colocarmos em seu lugar para perceber a situação nefasta de impotência a qual foi submetida por ser cobrada indevidamente e, consequentemente, por não ter condições de arcar com o pagamento da referida cobrança abusiva, apesar dos esforços no sentido de resolver o imbróglio administrativamente, não conseguiu reverter a situação”, diz na sentença.

Manaus/AM - Uma consumidora de Manaus foi indenizada em R$12 mil após recorrer à Justiça contra uma multa de R$850,51 aplicada pela Amazonas Energia. O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) decidiu a favor da cliente, após constatar que a inspeção realizada no medidor de energia elétrica ocasionou o débito não incluído nas faturas vigentes.

