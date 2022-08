Motorista tenta fazer retorno proibido e fica com carro preso em canteiro central em Manaus

O veículo ficou “entalado” e deixou o trânsito completamente congestionado no local. Agentes de trânsito estiveram no local e o homem foi multado.

A situação ocorreu na frente do centro de distribuição de uma loja no bairro Novo Israel. Na ocasião, o motorista subiu com o carro no canteiro e ao tentar desviar de uma árvore, uma das rodas caiu em um vão.

Manaus/AM - Um carro de passeio ficou preso no canteiro central da avenida Torquato Tapajós na manhã de hoje (19), ao tentar fazer uma manobra de retorno proibido no local.

