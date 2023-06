Jovem leva facada no olho após bebedeira em Manaus

“Durante a bebedeira, a adolescente discutiu com Kelly, pois ela teria ficado com o namorado dela e esse teria sido o motivo da facada”, afirmou um policial militar.

Kelly Cristina do Nascimento, 23 anos, foi ferida com uma facada no olho esquerdo na manhã deste domingo (4), na rua Jaçanã, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

