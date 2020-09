Victória Villarim passa cotonete no nariz e depois lambe; vídeo

Enquanto colocava a maquiagem em dia, Victória Villarim acabou fazendo algo que gerou reações em internautas, nesta terça-feira (15). A modelo, ex-noiva de Eduardo Costa, apareceu passando o cotonete no nariz e em seguida na… língua. Isso mesmo.

tá usando cotonete ou fazendo teste de covid pic.twitter.com/KB6pLHVxAN — luscas (@luscas) September 16, 2020

Por falar na peoa, ela recentemente relembrou aos demais colegas de confinamento o vídeo que viralizou na época em que se relacionava com Eduardo Costa. Na ocasião, ela aparecia ostentando um carrão, e Eduardo dizia: "Eita, mas que carrão, que lindo hein? Quem te deu esse carro". Ela responde: "Você".

Pois bem. Na conversa com os peões, Victória revelou que tudo não passou de uma brincadeira, e que o carro não era nem dela, nem do sertanejo. "O carro nem era dele, tava emprestado. Era do Marrone. O povo achando que ele me deu um carro de R$ 500 mil. Aquele carro horroroso que levanta as portas pra cima. Eu tinha vergonha de andar naquele carro. Não gostava, não", disse.