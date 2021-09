Nego do Borel se espanta ao ver pênis de Erasmo Viana e reação viraliza; vídeo

Os dois conversavam quando Erasmo dá uma ‘pegada’ na parte íntima e Nego arrega os olhos dando um “confere” no atributo do peão.

METEU ESSA? Nego do Borel dando aquela bela manjada no Erasmo #AFazenda13 pic.twitter.com/Rgd3cHeLz0

