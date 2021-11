Na roça, Bil, Day e Gui Araújo pedem votos para permanecerem em A Fazenda

"Dei meu sangue, dei minha alma e tô com o resto de coração que eu tenho aqui pra permanecer nesse jogo", diz @guiaraujo13 ao pedir para ficar no reality! Continue assistindo a #AFazenda com a gente, acesse https://t.co/sJRe2r7M6I ! #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/X35HirrigW

"Eu queria estar feliz mas não consegui pelas energias que giram nessa casa", diz Dayane Mello ao pedir para ficar no reality!

"Tô aqui mais uma vez na hora na roça. Tentei fugir e não deu certo. Então, a gente vivi disso dentro desse reality. Quero agradecer muito vocês por terem me deixado aqui. Quero toda minha torcida que torce por mim desde o meu primeiro reality e hoje tô aqui no meu terceiro, e se Deus quiser é o último", disse Bil.

"Tentei fugir da Roça, mas não deu certo", diz Bil Araújo ao pedir para ficar no reality!

Bil Araújo, Dayane Mello e Gui Araujo estão na 10ª roça de A Fazenda 13 e pediram votos do público, nesta quarta-feira (24), para permanecerem na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão no reality.

