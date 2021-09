Mãe de Safadão tem áudio sobre Mileide vazado e comenta participação em ‘A Fazenda'

Bil garante que o áudio é antigo e as coisas mudaram de 2018 para cá. "Sou eu falando, mas esse áudio é antigo. Da época em que aconteceram os ataques dos perfis fakes no Instagram. Hoje eu torço pra Mileide ganhar 'A Fazenda'", disse ela à coluna de Fabia Oliveira, do O Dia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.