Day volta da roça e Rico dispara: 'A Record não mostra tudo'

Rico Melquiades ficou indignado com o retorno de Dayane Mello, nesta quinta-feira (11), após a roça em A Fazenda 13. A modelo disputou a preferência do público com Sthefane Matos e Tiago Piquilo, o eliminado da noite.

"Eu tenho certeza agora que não mostram tudo", disse ele para Bil que ficou entender. "A Record não mostra tudo. Não é como o seu programa, que eles não poupam cancelamento. Eles não poupam lá no seu, aqui eles poupam", declarou Rico ao falar do BBB para Bil.

Em seguida, as câmeras no PlayPlus, serviço de streaming da RecordTV, foram cortadas e focaram em uma conversa de Sthefane Matos com os peões.