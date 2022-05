Ximbinha quer impedir turnê de Joelma 'Isso é Calypso Tour'

Ximbinha, o ex-guitarrista e marido de Joelma, quer impedir a turnê 'Isso é Calypso Tour' da cantora. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (16), pelo colunista Leo Dias.

Conforme Dias, Ximbinha alega que Joelma não possui direitos sobre o nome e as músicas da banda, que pertenceriam somente a ele. No entanto, uma decisão judicial assegura que Joelma possui direitos iguais no uso e distribuição dos produtos do grupo.

A cantora paraense gravou o DVD Isso é Calypso Tour, neste sábado (14), em Manaus. Na turnê, ela regravou as canções de maiores sucessos de toda sua carreira ao longo de mais de 25 anos.

Joelma e Ximbinha fizeram sucesso com a Banda Calypso entre 1999 e 2015, ano em que eles decidiram por um fim no relacionamento que culminou com o fim do grupo.