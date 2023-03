Whindersson Nunes relata ligação para o Centro de Valorização da Vida: ‘chorei demais'

Whindersson Nunes compartilhou com os seguidores no Twitter sua experiencia ao ligar para o Centro de Valorização da Vida (CVV) e desabafar com uma pessoa anônima questões de sua saúde mental.

“Liguei no cvv hoje, foi muito legal uma moça bacana com uma voz calma conversou cmg, chorei demais, mas a experiência de conversar sobre tudo com um anônimo é muito libertador, se você precisar de ajuda, ligue 188”, escreveu.

O humorista destacou a importância de sua cadela nesse processo. “Regina é muito meu apoio emocional, eu vejo ela ficando velhinha, subindo as escadas devagar me dói demais, não sei o que fazer quando não tiver mais minha companheirinha”, refletiu.

O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária todas as pessoas que querem conversar por telefone por meio do 188, email ou chat.