Virgínia canta música sobre solteirice após término com Vini Jr.





VEJA: Virgínia Fonseca posta vídeo cantando música sobre estar solteira após terminar relação com Vini Jr. pic.twitter.com/VWLp1eqqQn — CHOQUEI (@choquei) October 7, 2025

Virgínia Fonseca, de 26 anos, mostrou que está livre, leve e solta após colocar um ponto final no romance com Vini Jr. A influenciadora compartilhou um vídeo nos stories ouvindo e dançando ao som de Desocupa, música de Matheus Vargas — irmão de seu ex-marido, Zé Felipe. “Alguém tira essa da minha cabeça, por favor”, escreveu ela, empolgada no carro, enquanto curtia a faixa que fala sobre vida de solteiro.

A letra da canção traz versos diretos: “Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua. Ou você me solta, ou me segura.” A publicação foi interpretada pelos fãs como uma indireta após o término com o jogador do Real Madrid.

O relacionamento chegou ao fim depois que a modelo Day Magalhães, de 26 anos, divulgou prints de supostas conversas íntimas com Vini Jr. enquanto Virgína estava hospedada na mansão do craque. Após a polêmica, Virgínia confirmou ao portal Leo Dias que o romance chegou ao fim. “A gente estava se conhecendo, não era nada sério, mas agora não tem mais nada mesmo. Nem não sério e nem sério”, afirmou a influenciadora, encerrando de vez o breve affair com o jogador.