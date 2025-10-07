   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Virgínia canta música sobre solteirice após término com Vini Jr.

Por Portal Do Holanda

07/10/2025 19h31 — em
Famosos & TV



Virgínia Fonseca, de 26 anos, mostrou que está livre, leve e solta após colocar um ponto final no romance com Vini Jr. A influenciadora compartilhou um vídeo nos stories ouvindo e dançando ao som de Desocupa, música de Matheus Vargas — irmão de seu ex-marido, Zé Felipe. “Alguém tira essa da minha cabeça, por favor”, escreveu ela, empolgada no carro, enquanto curtia a faixa que fala sobre vida de solteiro.

A letra da canção traz versos diretos: “Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua. Ou você me solta, ou me segura.” A publicação foi interpretada pelos fãs como uma indireta após o término com o jogador do Real Madrid.

 O relacionamento chegou ao fim depois que a modelo Day Magalhães, de 26 anos, divulgou prints de supostas conversas íntimas com Vini Jr. enquanto Virgína estava hospedada na mansão do craque.   Após a polêmica, Virgínia confirmou ao portal Leo Dias que o romance chegou ao fim. “A gente estava se conhecendo, não era nada sério, mas agora não tem mais nada mesmo. Nem não sério e nem sério”, afirmou a influenciadora, encerrando de vez o breve affair com o jogador.

Bastidores da Política - Fachin faz opção pelo confronto Bastidores da Política
Fachin faz opção pelo confronto

