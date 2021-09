Vídeo: Nego do Borel fala sobre expulsão de A Fazenda e diz que foi injustiçado

Nego do Borel se pronunciou pela primeira vez, na noite deste domingo (26), após ser expulso de A Fazenda, após ser acusado por internautas de estuprar a colega Dayane Mello. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor nega as acusações, manda indireta para a ex Duda Reis e ainda fala de suicídio.

"Conheci a Day, pessoa maravilhosa, gentil, simpática. Gostamos um do outro, aconteceu o que aconteceu e até agora não entendi por que estou aqui na minha casa. Mas se for pelo fato da Dayane ter dormido comigo no estado que ela estava, desde já eu quero aqui, primeiramente, pedir perdão a minha mãe, minha avó e minhas tias, que são mulheres, e depois pedir desculpa a todas as mulheres. Porque eu não vi maldade, eu não tive maldade na hora (...) Vocês podem ver na filmagem que quando ela fala pra mim 'não', eu vou dormir. A gente não faz mais nada, a gente não transa", disse.

Sem citar nome, o cantor ainda mandou uma indireta para a ex-noiva, Duda Reis. "Entrei pro reality e tem uma 'pessoinha' aqui fora que eu não sei por que não segue a vida dela (...) A pessoa ficou falando de mim não sei por quê", dispara Borel.

Em um dos trechos do longo vídeo, o cantor fala que 'vai acabar tirando a própria vida' e cai no choro. "Mano, eu vou acabar tirando a minha vida. Eu não tô blefando. Eu tô sendo tachado como bandido. Pô, eu nunca roubei no mato. Tem tanta gente fazendo tanta maldade por aí. Tô querendo saber o que eu fiz pra merecer tanto ódio. Por que isso, mano?", questionou. E continuou: "Saí de um reality que eu fiz amizade. Eu estava feliz. Mais uma coisa que eu perdi. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Esse é o racismo na cara da sociedade. É porque eu sou preto? Porque sou funkeiro? Porque vim da favela? Vocês vão tirar a minha vida. Eu tô depressivo, eu tô magoado, eu tô mal. Eu não fiz por maldade".

"Mais uma vez eu perdi. Uma oportunidade para mostrar quem eu era. Fui pra roça, voltei. Falei: Caraca, as pessoas vão me conhecer. E aí quando eu acordo, eu tô em casa. O que eu fiz? Eu dormi com a mulher. A mulher estava, sim, bêbada. Eu não fiz nada. Ela falou que não. A gente descansou, dormiu. Amei dormir com ela. E mesmo assim, eu tô aqui. Aí todas as coisas boas que eu fiz são apagadas", finalizou.