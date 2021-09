Assessoria de Nego do Borel se pronuncia e peões são avisados de expulsão do cantor de ‘A Fazenda’

A assessoria do cantor Nego do Borel se pronunciou na noite deste sábado (25), após o cantor ser expulso do reality show “A Fazenda”, ao ser acusado por internautas de estuprar a colega Dayane Mello.

Em postagem nas redes sociais, a assessoria do cantor emitiu a seguinte nota: “A assessoria de imprensa do cantor Nego do Borel informa oficialmente a saída do cantor do reality “A Fazenda”. A equipe jurídica do artista se encontra neste momento em contato com a equipe jurídica da emissora para apurar todas as informações e se pronunciará hoje ainda, quando tiver maiores detalhes.

Deixamos claro que somos a favor de que a justiça seja feita e pedimos para que evitem julgamentos sem provas ou baseados em pequenos recortes da internet.”

Ainda na noite deste sábado (25), os peões foram informados sobre a saída do cantor: “Atenção peões! De acordo com o comportamento de Nego do Borel nessa madrugada, uma das regras do programa, que consta na página 32 do Manual de Sobrevivência, foi quebrada e, por decisão jurídica da emissora, ele foi desligado do programa”, disse o comunicado lido pela Fazendeira da semana, Érika Schneider. Os colegas de confinamento trocaram ideias sobre o que teria motivado a saída do funkeiro, mas logo foram cortados por MC Gui, que havia conversado momentos antes com Dayane: “Gente, a Day foi chamada para conversar com a psicóloga e foi sobre isso. O Nego foi chamado logo depois, então praticamente foi isso”, disse.