Testemunha diz que Bruno de Luca sabia que Kayky tinha sido atropelado: 'doido'

Novas imagens de câmeras de segurança e a entrevista de uma testemunha ao Domingo Espetacular contradizem o depoimento de Bruno de Luca à polícia, em que o apresentador afirmou que viu o acidente mas que não sabia que a vítima era o ator.

Estado de choque --- A mulher, que manteve a identidade preservada em depoimento ao Domingo Espetacular, afirmou que avisou Bruno que era Kayky quem tinha sido atropelado e que o apresentador saiu sem ir ver o amigo. "Ele ficou em estado de choque. Saiu correndo igual um doido e não voltou. Eu tinha acabado de falar com eles, pedi para tomarem cuidado para aquilo não acontecer, sabe? Foi tudo muito rápido. A gente esperava que pelo menos ele ficasse para esperar a ambulância".

Muito bêbados --- A mulher também disse que os dois estavam muito bêbados e que chegou a alertar Bruno de Luca para que não acontecesse um acidente. "Quando cheguei para avisar para eles tomarem cuidado com a pista, não tinha nem reconhecido, eles estavam muito alterados. O Kayky parecia que estava caindo de bêbado, e o Bruno, muito agitado também. Eu disse para o Bruno segurar o Kayky, porque ele parecia meio inconsciente", afirmou.

Ator falou com a testemunha antes do acidente --- "O Kayky veio falar comigo, apertou minha mão e me deu um beijo no rosto, e o Bruno ficou puxando ele para longe de mim e disse: 'Não fala com ela, não. Ela é horrorosa'. E levou ele mais para a frente, os dois abraçados", disse a mulher, que ainda deve ser ouvida pelas autoridades que investigam o caso.

Testemunha diz que avisou que era o amigo atropelado --- "Falei para o Bruno que o Kayky tinha sido atropelado, ele sabia que era o amigo dele. Eu fiquei muito revoltada. Como ele foi embora e não prestou socorro? Foi dito várias vezes para ele que foi o Kayky quem tinha sido atropelado, ele viu!

Ao vivo no #BalançoGeral: testemunha desmente Bruno de Luca e polícia investiga se ele mentiu em depoimento.



Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNIaw pic.twitter.com/d6qMxtnlt1 — Balanço Geral (@balancogeral) September 11, 2023

"Depois do acidente, o Bruno atravessou até o carro, pegou algumas coisas, atravessou de volta para o quiosque e pegou os pertences dele. Tinha um cigarro eletrônico, celular, carteira, chave do carro. Eu até fui atrás para tentar falar com ele, mas ele fingiu que eu não era ninguém e saiu por trás do quiosque."

Depoimento de De Luca - À polícia, o apresentador disse que ele e Kayky estavam bebendo em casa enquanto conversavam sobre uma peça que pretendiam fazer juntos, e resolveram ir a um bar para beber. Eles chegaram no carro do apresentador e após um tempo por lá, segundo De Luca, os dois se despediram e iriam pegar um carro de aplicativo para voltar para casa. Ele teria se virado de costas após se despedir do amigo.

De Luca estaria pagando a conta quando o ator foi atropelado. O apresentador que disse ter ‘trauma de acidente’, afirmou que não olhou quem era, achando que Kayky já tinha ido embora no Uber. De Luca foi embora e também disse que chegou a mandar mensagem para o amigo comentando o acidente, e que só soube que se tratava do ator no dia seguinte.

Já a mulher, em depoimento ao Domingo Espetacular, afirmou que avisou Bruno que era Kayky quem tinha sido atropelado e que o apresentador saiu sem ir ver o amigo. "Ele ficou em estado de choque. Saiu correndo igual um doido e não voltou", disse a mulher. "Eu tinha acabado de falar com eles, pedi para tomarem cuidado para aquilo não acontecer, sabe? Foi tudo muito rápido. A gente esperava que pelo menos ele ficasse para esperar a ambulância", completou ela.

A mulher também disse que os dois estavam muito bêbados e que chegou a alertar Bruno de Luca para que não acontecesse um acidente.

"Quando cheguei para avisar para eles tomarem cuidado com a pista, não tinha nem reconhecido, eles estavam muito alterados. O Kayky parecia que estava caindo de bêbado, e o Bruno, muito agitado também. Eu disse para o Bruno segurar o Kayky, porque ele parecia meio inconsciente", afirmou.

"O Kayky veio falar comigo, apertou minha mão e me deu um beijo no rosto, e o Bruno ficou puxando ele para longe de mim e disse: 'Não fala com ela, não. Ela é horrorosa'. E levou ele mais para a frente, os dois abraçados", disse a mulher.

Essa testemunha ainda deve ser ouvida pelas autoridades.

Falei para o Bruno que o Kayky tinha sido atropelado, ele sabia que era o amigo dele. Eu fiquei muito revoltada. Como ele foi embora e não prestou socorro? Foi dito várias vezes para ele que foi o Kayky quem tinha sido atropelado, ele viu! "Depois do acidente, o Bruno atravessou até o carro, pegou algumas coisas, atravessou de volta para o quiosque e pegou os pertences dele. Tinha um cigarro eletrônico, celular, carteira, chave do carro. Eu até fui atrás para tentar falar com ele, mas ele fingiu que eu não era ninguém e saiu por trás do quiosque."