Sammy Lee revela detalhes de relação com Pyong Lee: 'não queremos ser amigos ou conviver'

Ao responder as caixinhas de perguntas de seguidores, a influenciadora afirmou que os dois não mantiveram a amizade após a separação. 'Nós chegamos a conclusão mútua de que não queremos ser amigos ou conviver por perto já faz um bom tempo', revelou Sammy, afirmando que cortou qualquer tipo de contato com o ex-marido.

Sammy revelou detalhes da relação com Pyong Lee, de quem se divorciou e divide a guarda do filho Jake.

