Proprietária acusa Isabelle Drummond de construir igreja em seu quintal sem sua autorização

A produtora audiovisual Mariana Rocha foi à internet acusar Isabelle Drummond de ter construído uma igreja sem a sua autorização, em um imóvel alugado no Rio de Janeiro. Segundo ela, a atriz ainda a bloqueou nas redes sociais. O nome de Isabelle foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

"Inacreditável. A atriz Isabelle Drummond alugou minha casa por dois anos, construiu uma igreja no meu quintal sem a minha autorização e, pra surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por quê? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica?”, escreveu Mariana.

“Foi só um desabafo. É curioso estarem surpresos pela igreja, achei que todo mundo soubesse. Eu tentei acordo, mas fui bloqueada. Já já eu supero. Boa noite e usem máscara. A pandemia não acabou. #ForaBolsonaro”, continuou a produtora.

A produtora afirmou, ao ser questionada pelos internautas sobre o que fez com a igreja, que derrubou a construção.

Ela continuou esclarecendo algumas perguntas com a repercussão do caso: “Pessoal, só eu não sabia, porque moro em SP. Meu vizinho no Rio foi quem me falou da igreja. Mas não era segredo. Sendo ela uma pessoa pública, com uma igreja que tb recebe abertamente as pessoas, dificilmente seria um segredo. E se tem CNPJ, tb é público.”.

Isabelle tem registrada em seu nome com mais três sócios, a igreja Casa Shores Rio. Mas no papel, a organização religiosa foi criada em março deste ano e registrada em outro endereço, numa sala comercial na Barra da Tijuca, no Rio.

Os internautas se divertiram com a situação. Confira os memes abaixo: