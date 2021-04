Prints mostram Tom Veiga detalhando agressão da mulher: ‘1 hora apanhando'

Três dias antes de morrer, Tom Veiga revelou que ia tirar ex do testamento. Confira aqui . A família de Tom suspeita que ele tenha sido envenenado . Segundo Leo Dias, fontes dizem que Tom queria retirar a ex-mulher do testamento, e foi encontrado morto dias depois. A causa da morte foi divulgada na época como Acidente Vascular Cerebral.

Nesta terça-feira (6), o colunista Leo Dias, do Metrópoles, revelou a conversa através de prints extraídos do WhatsApp.

No dia 7 de setembro, dois meses antes de morrer, Tom Veiga , intérprete do boneco Louro José, relatou ao amigo Gabriel Villarreal, que sofreu uma agressão da mulher, Cybelle Hermínio da Costa.

