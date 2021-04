Ex-mulher agrediu e ameaçou Tom Veiga com gargalo de garrafa, diz empregada

Veio à tona nesta terça-feira (6) o depoimento da funcionária de Tom Veiga, Josenilde de Cássia Santos Silva, que trabalhou para o ator durante um ano e meio. O Intérprete de Louro José morreu em novembro do ano passado.

De acordo com o colunista Leo Dias, que teve acesso ao depoimento registrado em cartório em dezembro do ano passado, a funcionária esteve acompanhada do advogado Gustavo Santos de Almeida que representa os filhos de Tom na ação que pedem a anulação do testamento do pai.

A funcionária contou que tinha uma relação de confiança com o patrão e que soube por ele, que Cybelle Hermínio, sua então esposa havia o agredido e o ameaçado com um gargalo de garrafa.

Segundo Josinilde, a briga ocorreu no dia 4 de setembro e ela chegou a presenciar a discussão antes do fim do expediente. Ao retornar para o trabalho no dia 8 de setembro, a funcionaria indagou Cybelle sobre o patrão. “Só esperei você sair. Dei muito nele. Dei até ele não aguentar mais”, teria dito Cybelle.

Josinilde questionou a patroa se Tom havia lhe agredido, mas Cybelle teria negado. Depois disso, a funcionária teve contato com Tom, que revelou a agressão e a ameaça de morte.

“Neilton disse a ela que Cybelle só esperou ela sair para agredi-lo verbalmente e fisicamente. Como ele não reagiu às agressões físicas, ela tomou dele a taça de vinho e tacou na parede. Neilton disse que ela ainda teria outras 11 taças para quebrar e que ele não reagiria. Ele, então, entrou em casa e ela foi atrás, batendo nele com toda a vontade. Ele caiu no sofá e ela seguiu batendo nele e dizendo: ‘Reage seu cuzão, reage’. A todo tempo ela dizia que faria ele reagir para então acabar com a carreira dele. Ela também dizia para ligar para o advogado, pois ela queria o divórcio. Ele conseguiu se desvencilhar e retornou para a varanda, quando ela, então, pegou a garrafa de vinho e bateu contra o braço dele. Ele disse a Josenilde que seguiria apanhando sem reagir, pois sabia que ela queria levar o assunto para a mídia. Na sequência, ela quebrou a garrafa de vinho e partiu na direção dele com a garrafa quebrada, foi aí que ele percebeu que sua vida estava em risco, pois, ao ver que ele realmente não reagiria, Cybelle partiu para matá-lo. Por isso, ele correu pelo jardim, pegou o controle da garagem e fugiu descalço, apenas com o short que vestia, sem documentos, sem dinheiro e sem celular. Ele realmente teve medo de morrer e, depois de ter sido socorrido por amigos próximos, foi para um hotel, onde ficaria até que Cybelle saísse da casa para nunca mais voltar”, descreveu a funcionária.

Cybelle teria deixado a casa uma semana depois e o ator pediu para que a empregada chamasse um chaveiro para trocar as fechaduras. Tom também instalou câmeras de segurança pela casa e proibiu a entrada de Cybelle no condomínio.

Josinilde revelou ainda que sempre que falava com o patrão sobre o dia da briga, ele dizia: “Ela [Cybelle] tentou me matar. Ela tentou me matar. Ela ficou um monstro e, eu, uma formiguinha. Se eu não saísse, ela ia acabar com a minha vida. Do jeito que ela estava descontrolada, a vontade dela era acabar com a minha vida”.