Família de Tom Veiga e última mulher do ator brigam por herança

Para quem não sabe, o ator estava tentando reatar com a ex-mulher Alessandra Veiga , mãe de dois de seus filhos com quem foi casado por 14 anos, quando sofreu um AVC e morreu em casa.

Segundo a publicação, a separação de Tom e Cybelle não foi amigável e a família foi pega de surpresa quando soube que o nome dela está no testamento. "Tem muitos áudios e prints dela falando com os advogados dele que era para andarem logo com a papelada do divórcio porque ela queria se livrar dele logo", revelou uma fonte à publicação.

A família do ator quer anular o documento. Tom já estava separado de Cybelle quando morreu em novembro do ano passado, mas ainda não tinha oficializado o divórcio.

De acordo com o Notícias da TV, apesar do casamento ter durado apenas 8 meses, Tom colocou Cybelle em seu testamento deixando 50% da fortuna para ela e os outros 50% para os quatro filhos, fruto dos casamentos anteriores.

