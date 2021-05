Nova música de Eduardo Costa viraliza: ‘povo morre em corredor de hospital'

“Essa é uma música para nos fazer lembrar que temos que pensar muito antes de tomar uma decisão, pois esta decisão pode afetar as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos”, continuou,

O sertanejo, que já confessou ser bolsonarista arrependido, lançou a música com o intuito de conscientização dos admiradores: “Essa não é apenas uma música, é um manifesto, um apelo pela conscientização do nosso povo”, disse.

