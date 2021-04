Zac Efron faz mudança radical no rosto e choca internautas: ‘Eduardo Costa?

Internautas compartilharam as imagens, apontando que o ator possa ter se submetido a uma harmonização facial. Alguns chegaram a compará-lo com o sertanejo Eduardo Costa. Confira alguns dos comentários abaixo e relembre como era o ator antes das mudanças:

Zac Efron hoje na introdução do evento “Earth Day! The Musical” : https://t.co/zJEhotLxSb pic.twitter.com/o18HPmO7GR

Zac Efron deixou internautas impressionados ao aparecer com o rosto completamente diferente, em um vídeo gravado para o evento online “Earth Day! The Musical Special”, em homenagem ao Dia da Terra, comemorado nesta quinta-feira, 22 de abril.

