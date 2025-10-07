   Compartilhe este texto
Modelo critica Virgínia e diz que fez 'sexo online' com Vini Jr após post da dancinha

Por Portal Do Holanda

07/10/2025 18h59 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Day Magalhães confirmou a veracidade das conversas que teve com Vini Jr. e explicou por que decidiu expor as mensagens justamente quando o jogador vivia um affair com Virgínia Fonseca. “Sim, tudo é real. Não gosto de exposição, sou discreta nas minhas postagens, mas resolvi mostrar porque temos contato desde maio. Ele é uma pessoa adorável”, disse à Quem.

Crítica e 'sexo on-line' - Day afirmou ter se incomodado ao ver Vini Jr. gravando dancinhas com a  influenciadora. “Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens, inclusive quando ela estava na casa dele. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo [da dancinha] com ela e em seguida me chamou para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line”, disparou.

A modelo também contou que chegou a se encontrar pessoalmente com o jogador. “Nos vimos algumas vezes. Sim, rolou algo entre nós”, afirmou. Segundo ela, o primeiro contato aconteceu quando o atleta a chamou pelo Instagram para ir a Marbella. “Viajei alguns dias depois e fui. A casa em Marbella [em que a Virgínia estava] é a mesma onde eu estive”, destacou.

Day finalizou dizendo que optou por divulgar apenas parte das mensagens para preservar a intimidade dos dois. “Sempre falamos pelo WhatsApp — tenho o número pessoal dele. Divulguei poucas conversas porque não quis expor as partes mais íntimas. Foi meu combinado com ele”, concluiu.

Namoro? Especulava-se que Virgínia e Vini poderiam assumir namoro em breve, já que os dois não escondiam mais o affair e o atleta chegou a deixar de seguir algumas ficantes nas redes sociais. Virgínia fez três bate-voltas no último mês para visitar o craque na Espanha, e havia comentado que estava "ansiosa" para a próxima temporada no local, ao lado de amigas como Tainá Castro, mulher de Éder Militão, amigo próximo de Vinicius.

