Marina Ruy Barbosa posa com marido e manda recado após rumores de crise

Marina Ruy Barbosa posou com o marido Xandy Negrão após rumores de crise no casamento. A atriz esteve o fim de semana em Fortaleza assistindo a live de confraternização da empresa de energia do empresário.

Nesta terça-feira (15), Marina interagiu com os seguidores e ao ser questionada sobre incômodo com notícias sensacionalistas sobre sua vida pessoal, a ruiva respondeu que já se 'acostumou um pouco'.

"As pessoas têm curiosidade, normal também. Mas já entendi que não preciso ficar incomodada e nem dar satisfação de tudo, tudo, tudo. Porque sempre vão falar alguma coisa. Seja de vida pessoal ou trabalho", escreveu.

A jovem também foi questionada se continuava casada. Ela respondeu com uma foto mostrando sua aliança.