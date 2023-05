Mãe de Larissa Manoela posta texto em meio a afastamento da filha: 'pessoas vem e vão'

Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, postou nesta terça-feira (16) um texto enigmático que foi interpretado como uma indireta para a atriz, de quem está afastada após desentendimentos que envolvem o genro, André Luiz Frambach.



A empresária, que também foi desligada da carreira da filha, publicou a seguinte mensagem: "Tudo nesse mundo é temporário. A vida muda, as pessoas vêm e vão. As estações nunca duram para sempre. Portanto nunca esqueça que sua situação presente não é seu destino final".

O racha se tornou público no início do ano quando Silvana deu uma entrevista dizendo que sentia que algo "não estava certo" na relação com André Luiz Frambach, além de ter dito que sentia falta do convívio com o ex-namorado da filha, Leo Cidade.

Mas antes mesmo do relacionamento com André Luiz, já havia indícios de que a relação entre mãe e filha estava estremecida. A empresária chegou a deixar de seguir Larissa no Instagram durante uma viagem a Orlando e apareceu irritada nos Stories do Instagram respondendo mensagens de seguidores.