Fãs apontam indireta de André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela, para a sogra: 'aprisionar'

Larissa Manoela viajou com o noivo, o ator André Luiz Frambach, no Dia das Mães e aumentou os rumores de briga com a matriarca. A atriz também não fez nenhuma homenagem a mãe nas redes sociais.

Já André fez uma postagem com homenagem a mãe e, segundo interpretação dos fãs do casal, uma indireta a sogra Silvana Taques. Na mensagem o ator ainda agradece a mãe Giselle Pfaltzgraff por ter acolhido Larissa como se fosse sua filha.

"Mãe, você me ensinou que isso aqui vale mais do que qualquer coisa, o sentido de família! E o sentido de família jamais seria aprisionar, se aproveitar, sugar, tirar… Pelo contrário, sempre foi apoiar, reforçar, educar, fazer evoluir”, iniciou.

"Hoje tenho sorte de poder ter uma mulher incrível e começar a construir essa minha família com ela em cima dos exemplos que tive. Mas esse elo jamais será quebrado, porque o amor é simples e puro, o amor nunca foi e nunca será uma obrigação”.

"Eu te amo, mamãe, obrigado por me ensinar a ser homem, a respeitar os seres humanos, as mulheres. Obrigado por me dar tanto apoio junto com a nossa família pra continuar firme no caminho do bem, do amor, apoiando minha mulher e casa de mais chegando perto dos meus sonhos, pessoais e profissionais”.

"Hoje, nossa família não existe mais sem esses dois seres que foram escolhidos por mim e pela Mille (irmã do ator) e isso vocês também nos ensinaram. O elo ele não é fixo, ele vai crescendo e, com isso, se fortalecendo também. Obrigado por acolher e ser a mãe que você é”, concluiu.