Mãe deixa de seguir Larissa Manoela e se irrita em viagem a Orlando

Para ilustrar as respostas, Silvana usou uma foto de um céu bem nublado, preparando um tempo de chuva. Ela também não tem mais nenhuma postagem no feed do Instagram.

Silvana deixou de seguir a filha no Instagram e ao responder perguntas de seguidores nos Stories, se mostrou bem insatisfeita com a viagem. Questionada sobre quando voltaria ao Brasil, ela disparou: “Por mim, já teria voltado!!!”.

