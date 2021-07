Filho de Chico Anysio, Cícero Chaves, morre aos 39 anos

Na ocasião da morte do pai, 9 anos atrás, Cícero falou sobre a relação que tinham: "Muita gente acha que meu pai é piadista. Algumas vezes ele soltava alguma piada e todo mundo caía na gargalhada, mas normalmente ele era mais sério. A lembrança que eu tenho dele é da gente pintando juntos. Era uma coisa que nos unia, um convívio mais no silêncio. Ele gostava muito de frases e tem uma que ele me disse que eu levo para a minha vida até hoje: 'Meu filho, não adianta esperar chegar a inspiração. Se tivesse esperado, eu não teria feito uma piada. Você tem que insistir, suar, aí ela vem'".

Segundo o jornal O Globo, o velório acontece às 15h no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

