Participante do MasterChef morre de Covid aos 41 anos

Ainda em 2020, ela inaugurou um salão de beleza na zona Sul de São Paulo. Em uma das últimas postagens, em maio, ela mostrou que participou do programa "Vem com a gente", da Band.

Cissa Pretinha, como era conhecida, era empresária e participou do episódio de estreia do MasterChef. Ela ganhou a simpatia dos internautas, mas não levou o prêmio da estreia na competição.

O marido de Cissa, Francisco Pires, confirmou a notícia. No dia 27 de maio, Cecília usou as redes sociais para contar que estava internada na UTI e pediu orações dos seguidores.

Cecília Ramos, a Cissa Pretinha, que participou do MasterChef Brasil em 2020, morreu aos 41 anos, no sábado (3) na UTI de um hospital, vítima da covid-19,

