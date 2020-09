Luisa Sonza e Giulia Be erram letra de música durante live com Luan Santana

Luisa Sonza, Giulia Be e Luan Santana cantaram juntos neste sábado (26) na 'Live Clássicos' aonde relembraram diversos hits antigos. No entanto, Luisa e Giulia se atrapalharam ao cantarem "Fico Assim Sem Você", da dupla Claudinho e Buchecha.

O teleprompter falou e elas erraram a letra. Luan ainda tentou brincar com a situação, mas elas não seguraram o riso com a falha. Em seguida, elas cantaram "Não Quero Dinheiro" e também erraram algumas partes da letra. "Gente, essa tá babado", admitiu Giulia Be após as duas pararem de cantar durante um trecho.

Os internautas não perdoaram e o assunto rendeu vários comentários nas redes sociais.