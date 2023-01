Jeremy Renner teve peito afundado e tronco esmagado em acidente, revela ligação ao 911

O registro da ligação para o 911 (telefone da emergência nos EUA), feita após Jeremy Renner ser atropelado por uma máquina de limpar neve, foi revelado pelo TMZ nesta terça-feira (4).

Detalhes chocantes da ligação mostram como aconteceu o acidente com o veículo chamado snowcat, que pesa 9 toneladas, e o ator que interpreta o Gavião Arqueiro, da Marvel, aparece gemendo ao fundo.

Na ligação, a pessoa que informou o acidente diz que Renner estava sangrando muito na cabeça e com outros ferimentos desconhecidos. "Ele foi completamente esmagado. E está com extrema dificuldade para respirar".

A testemunha relata que o lado direito do peito do ator afundou e a parte superior do tronco foi esmagada.

Autoridades locais afirmam que Renner ajudava um parente a tirar o carro da neve com um snowcat, quando saiu do veículo para conversar com ele, mas o veículo começou a capotar. O ator teria tentado voltar para o banco do carro quando foi esmagado.

O ator se manifestou sobre o acidente na terça-feira (3) após passar por uma cirurgia. Ele agradeceu o carinho de todos e afirmou que estava machucado demais para digitar. O artista postou uma foto com o rosto machucado, mas não mostrou o corpo nem deu mais detalhes.