Ex-noivo de Sthe Matos chega à Farofa da GKay

Mas agora, a festa pode ser palco de mais um ‘babado’. Victor Igoh, que acaba de anunciar o fim do noivado com Sthe Matos - após as carícias que ela trocou com Dynho Alves em “A Fazenda” - chegou ao lugar. Segundo Leo Dias, o influenciador foi convidado especial da dona da festa, GKay.

