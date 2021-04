Ex de Tom Veiga diz que terceira mulher foi ‘desrespeitosa’ em entrevista

Alessandra Veiga, segunda esposa de Tom Veiga, criticou a entrevista da terceira mulher do artista, Cybelle Hermínio, a Roberto Cabrini.

Segundo Alessandra, Tom mandou áudios para ela afirmando ter sido agredido por Cybelle durante uma briga em setembro. Ela negou a agressão em entrevista.

"Fiquei chocada de ela ter levado computador e ter estudado depoimento. Alguém avisa que era só uma entrevista, e numa entrevista você não precisa fazer isso. É só responder as perguntas, mas não responder perguntas com outras perguntas. Só responder mesmo, bem normal numa entrevista. Ela foi irônica com o Tom (a respeito dos áudios dele), foi desrespeitosa, insinuando que ele estava bêbado. Ele não está aqui para se defender”, disse Alessandra, que é mãe de dois dos quatro filhos do ator.

Tom e Alessandra estava reatando o relacionamento quando ele morreu em novembro do ano passado. Os dois ficaram casados por 15 anos. “Foi desrespeitosa com os filhos na tentativa absurda de virar o jogo, mudar o foco da agressão. Contra fatos não há argumentos. É a voz dele ali contando. Eu acredito nele. Todos mentem, só ela não? Falou nada com nada”, disparou.

Na entrevista, Cybelle chorou ao falar sobre a acusação de envenenamento. Alessandra e a família do intérprete de Louro José afirmam não suspeitar de homicídio e negam que vão exumar o corpo.

Hermínio também afirmou que nunca houve agressão: “Não houve violência de nenhuma das partes. (…) Foi uma discussão [acalorada], trocamos xingamentos pela primeira vez”.