Ex de Tom Veiga chora ao ser acusada de envenenar intérprete de Louro José

Segundo o laudo do IML, Tom morreu após sofrer um AVC em novembro do ano passado. "Eu não acredito que ele possa ter sido envenenado. Eu não sei de onde surgiu que a família quer fazer uma exumação. Eu mesma não sou a favor", disse Alessandra.

Cabrini também conversou com a ex-mulher de Tom, Alessandra Veiga, mãe de dois dos quatro filhos do artista. Ela afirmar que o ex foi agredido por Cybelle, mas que nunca houve qualquer dúvida sobre a causa da morte.

"Nesse momento eu tenho jornalistas que me chamam de monstro, e pessoas que me definem como assassina, vagabunda, usurpadora", disparou.

Cybelle Hermínio, ex-mulher de Tom Veiga, chorou durante entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular ao rebater as acusações de envenenamento contra o intérprete de Louro José.

