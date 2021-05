Ex-BBB Kerline pega pesado em indireta supostamente para Bill

Servindo tretas após o BBB 21, Kerline Cardoso protagonizou uma indireta no Twitter neste sábado (22) e seguidores estão apontando que o alvo seria o ex-BBB Bill, o Arcrebiano.

“Me bloqueou, me ridicularizou e ainda tentou me fazer de louca... mas não podia sair do personagem! Eu até posso ser "ninguém" mas ele também não é nada do que pintam não. Enfim, só colocando uma pedra nesse assunto. NEXT” [próximo, em inglês], disparou ela no Twitter.

"Expõe esses machos moleques que tentam diminuir as mulheres", pediu uma seguidora. "Para quem quer saber da fofoca, ela está falando do Bil", comentou outro internauta.

A suspeita dos internautas não é gratuita. Kerline já desabafou sobre Bill após ser apontada como affair do rapaz e se sentir “humilhada” com a forma com que ele negou a informação.

Os rumores são de que Kerline e Bill ficaram fora do BBB e depois ele teria desdenhado do assunto, negando que tivessem ficado e bloqueado e desbloqueado a cearense para parecer que ela deu unffollow.