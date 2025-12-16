   Compartilhe este texto
A Bordo 2025: Em votação acirrada, Thaís Mendonça é a sétima eliminada com 28,66% dos votos

Por Portal Do Holanda

Na noite desta terça-feira (16), Thaís Mendonça deixou o A Bordo 2025 - o Reality da Amazônia após enfrentar a votação popular e se tornar a sétima eliminada da temporada. Com 28,66% dos votos, a influenciadora digital de 32 anos encerra sua trajetória no reality, marcada por embates, alianças estratégicas e forte presença nas dinâmicas a bordo.

Tripulante Thaís Mendonça eliminada com 28.66% dos votos. Reprodução A Bordo 2025 -TV Acritica
A amiga dela, Marimar Rios, de 40 anos, caiu no choro após ver a saída de Thaís, em um momento emocionante que destacou a aliança forte entre as duas dentro do iate. A eliminação reflete a disputa apertada entre os fãs das participantes na reta final, com alianças frágeis e estratégias que definem os rumos do jogo.

A tripulante Thais abraça sua aliada Marimar Rios, que caiu no choro após sua saída. Reprodução A Bordo 2025 - TV Acritica

Durante sua passagem pelo programa, Thaís, conhecida nas redes sociais como 'Thais Espetacular', se destacou pelo carisma e pelo jeito direto ao se posicionar em discussões e formações de boia. A tripulante chegou a dividir opiniões entre fãs do reality, tornando-se um dos nomes mais comentados nas redes ao longo das últimas semanas de confinamento.

Tripulante Thaís sai do reality com coração cheio de gratidão. Reprodução A Bordo 2025 - TV Acritica
Na despedida, Thaís emocionou ao declarar: "Jamais vou sair daqui me achando perdedora, jamais. Até aqui eu cheguei, foi Deus que me sustentou. [...] Eu tenho certeza que lá fora eu conquistei muita gente [...] e em nome de Jesus eu vou conseguir esse prêmio, só lá fora fazendo meus trabalhos". Ela agradeceu à produção da TV A Crítica, mencionou a saudade da filha e incentivou sua amiga a vencer: "Minha amiga (Marimar Rios), você vai ser a ganhadora desse programa, porque eu vou lutar por você lá".

Com a eliminação, o jogo ganha novos contornos na reta final, abrindo espaço para que outros participantes assumam protagonismo dentro do iate. Fora do programa, Thaís retorna ao convívio com o público que a acompanha nas plataformas digitais, onde deve seguir investindo em conteúdos de entretenimento e compartilhando os próximos passos de sua carreira após o A Bordo 2025.
 

