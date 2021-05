Kerline vaza áudio de Karol Conká falando mal de Rafa Kalimann

a kerline começou uma briga dentro do bbb e agora começou outra fora do bbb

Ao fundo é possível ouvir Karol dizer: “Me chamou de vazia, mas quem que tá com o programa vazio?”, disparou. Rapidamente, os internautas associaram a crítica a Rafa, que no dia 3 de fevereiro tuitou: “Karol Conta é vazia”.

