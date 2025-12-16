SBT cancela especial de Zezé Di Camargo e coloca episódio de Chaves





O SBT anunciou uma mudança de última hora em sua programação de fim de ano: o especial de Natal de Zezé Di Camargo, já gravado, foi cancelado e será substituído por um episódio inédito da série mexicana Chaves.

O capítulo de Chaves irá ao ar nesta quarta-feira (17/12), logo após o Programa do Ratinho, e foca em uma festa na vila que, tradicionalmente, acaba em confusão.

A decisão da emissora ocorre em função da forte repercussão negativa de declarações do cantor sertanejo. Zezé Di Camargo manifestou publicamente seu descontentamento com a gestão atual do SBT pela família de Silvio Santos.

O ápice da polêmica se deu quando o artista criticou decisões internas do canal, afirmando que as filhas do comunicador estariam "prostituindo" o SBT.

Diante do atrito e das críticas direcionadas à direção, a cúpula do SBT optou por descartar o conteúdo já gravado, buscando evitar novos desgastes com a audiência e patrocinadores na grade de Natal.