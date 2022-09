Éder Militão processa a ex, Karoline Lima, por danos morais após influencer expor jogador

O jogador Éder Militão entrou com uma liminar em caráter de Tutela de Urgência contra a ex Karoline Lima para impedir que a influencer faça postagens que o depreciem. Militão se separou da jovem quando ela ainda estava grávida de Cecília.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, no processo o zagueiro pediu que a ex seja obrigada a excluir todas as publicações e declarações ofensivas contra ele sob pena de pagamento de R$ 45 mil por danos morais.

Militão diz estar sofrendo ofensas nas redes sociais, principalmente pelo Instagram. As importunações estariam vindo em grande parte de Karoline de Lima, segundo a colunista. Em uma de suas conversas com seus seguidores, a influencer contou que a gravidez foi planejada pelo jogador que a convenceu ter um filho com ele.

Na ação, o jogador também diz que considera de muita importância sua reputação para que ele possa exercer sua atividade profissional. Atualmente ele joga no Real Madrid.

Ainda segundo Fábia, a Tutela de Urgência foi indeferida pois a Justiça entendeu que não ficou comprovado que a influenciadora agiu de modo a incitar a conduta de terceiros.