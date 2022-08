Karoline deixa casa de Éder Militão após fim do relacionamento

Karol, então, respondeu: "Eu me mudei porque terminei meu relacionamento. A casa era dele e eu quis ter minha privacidade e dar privacidade a ele. E, enfim, nada a ver ficar morando com o ex. Complicado, né?. E aí eu decidi vir para um apartamento. Quando eu puder voltar para o Brasil, eu vou para lá", contou ela.

A modelo Karoline Lima, de 26 anos, contou nas redes sociais que deixou a casa do ex-namorado, o jogador Éder Militão. Ela deu à luz à Cecília, que acaba de completar um mês e é fruto do relacionamento entre o ex-casal.

