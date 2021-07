Éder Militão assume romance com influencer apontada como affair de Neymar

Éder Militão assumiu nesta sexta-feira (16) o romance com Karoline Lima, que foi apontada como affair de Neymar há cerca de um mês, como contamos aqui.

O zagueiro da Seleção Brasileira e do Real Madrid, na Espanha, postou um Storie ao lado da loira, que é influenciadora digital e empresária no ramo de maquiagem. Internautas já desconfiavam do romance após a gata assistir ao jogo do Brasil no último final de semana, usando a camiseta 14.

Quando o perfil de fofocas Subcelebrities postou sobre o romance, a jovem comentou com um emoji de coração. Entre os 1,2 milhões de seguidores da loira estão Neymar, Whindersson Nunes, Juliette, Luan Santana, entre outros famosos.

Neymar? Não se sabe se Karoline e o atacante tiveram mesmo um envolvimento ou se na verdade o jogador que ela estava paquerando já era Éder desde o começo. Isso porque o que levantou rumores de que Neymar estava com ela foi um comentário do jogador Douglas Luiz numa foto de Karoline com um buquê de rosas. Na ocasião, Douglas, que é amigo de Neymar, disse que sabia quem havia mandado as flores. Pelo jeito, na verdade quem mandou o buquê foi Éder.