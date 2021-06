Amigo deixa escapar quem é novo affair de Neymar Jr; veja fotos

Neymar Jr. fez mistério no Dia dos Namorados publicando uma foto em que fazia o símbolo de um coração com as mãos, e dizer que queria marcar a affair mas “ela não deixa”. O jogador fez o gesto ao comemorar a vitória do Brasil contra a Venezuela pela Copa América, dando a entender que dedicou a uma paquera.

