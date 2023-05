Carla Diaz dá basta após denúncia ao MP e 'presentes perturbadores' de fãs de casal com ex-bbb Arthur

Carla Diaz resolveu dar um basta às atitudes de fãs que não superam o fim do seu relacionamento com Arthur Picoli, com quem ficou durante o BBB21.

A atitude vem após a atriz ser envolvida em uma denúncia anônima feita ao Ministério Público por peculato e desvio de dinheiro, contra o seu noivo, o deputado federal Felipe Beccari.

A atriz acionou seu advogado após receber ameaças de morte, previsões ruins sobre seu futuro, perseguições insistentes e até presentes "perturbadores", e ser citada na denúncia contra Felipe.

Em um comunicado publicado no Instagram, a atriz afirmou que desde que assumiu o namoro com Becari a situação piorou, ao ponto de fazerem a denúncia questionando o valor do anel de noivado e uma viagem à Itália. Segundo ela, a joia e a viagem foram decorrentes de parcerias com marcas.

Leia o comunicado de Carla Diaz na íntegra: