Britto Jr. diz que marido de Ana Hickmann "é cão de guarda" ao comentar agressão

Conforme informação do Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado por Ana Hickmann, ela chegou a ser encurralada contra a parede durante uma discussão com o marido, que tentou acertá-la com cabeçadas. A apresentadora conseguiu fugir e correu para a área externa da casa para pegar o celular e acionar a polícia. Neste momento, Alexandre Correa fechou uma porta de correr contra ela, pressionando um dos braços da apresentadora.

Na mesma publicação, um seguidor chegou a perguntar ao jornalista se ele ia com a cara de Alexandre, e Britto Jr. respondeu: "Ele é o cão de guarda dela. A protege de tudo e de todos. Mas, sim, é um sujeito sem papas na língua. Daí a ser violento com sua mina de ouro, eu não sei e nem quero saber".

Britto usou as redes sociais para dizer que "o machismo não perdoa nem uma mulher de dois metros de altura". Os dois trabalharam juntos no programa Hoje em Dia, da Record TV.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.