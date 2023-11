Alexandre Correa confirma briga, mas nega ter dado cabeçadas em Ana Hickmann

A nova declaração de Alexandre foi divulgada no seu perfil no Instagram. Na primeira versão sobre o caso, ele disse que não estava junto de Ana Hickmann, conforme informação de Léo Dias.

O marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa, confirmou que teve um "desentendimento" com ela na residência do casal, em Itu, no interior de São Paulo. Porém, o empresário negou que tenha dado cabeçadas em sua esposa, como foi divulgado pela imprensa neste domingo (12).

