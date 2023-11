Cabeçadas e braço pressionado, saiba detalhes da agressão do marido a Ana Hickmann

A polícia foi até a casa do casal, mas Alexandre não estava mais. Ana buscou atendimento médico e precisou colocar uma tipoia no braço.

Após a discussão, Alexandre pressionou Ana Hickmann contra a parede e a agrediu com cabeçadas, segundo relatado no B.O. Ela conseguiu se afastar e ao tentar pegar o celular, que estava na área externa da casa e acionar a polícia, o marido tentou fechar a porta de correr e pressionou o braço esquerdo da apresentadora.

Segundo o boletim ao qual o G1 teve acesso, a apresentadora relata que por volta de 15h30 estava na cozinha de sua casa com o marido, filho e os funcionários. O casal iniciou uma discussão, que assustou o menino de 10 anos que foi retirado do cômodo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.