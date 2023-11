Ana Hickmann apaga fotos com marido no Instagram após caso de agressão

A apresentadora Ana Hickmann apagou as fotos com o marido Alexandre Correa do seu perfil no Instagram, neste domingo (12), após caso de agressão. Ela registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) em Itu, no interior de São Paulo, após briga na residência do casal.

De acordo com o registro policial divulgado pelo G1, Ana Hickmann teria sido agredida com cabeçadas, após ser encurralada contra a parede e ainda teve o braço pressionado.

No perfil da apresentadora no Instagram, ainda é possível ver uma fota dela com o marido publicada em 17 de setembro. Depois disso, não há mais fotos com ele.