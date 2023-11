Ana Hickmann precisa usar tipoia após ser agredida pelo marido

A apresentadora Ana Hickmann precisou de atendimento médico após ter sido agredida pelo marido Alexandre Correa, no sábado (11). De acordo com o G1, ela está usando uma tipoia em um dos braços.

Conforme informação do Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado por Ana Hickmann, ela chegou a ser encurralada contra a parede durante uma discussão com o marido, que tentou acertá-la com cabeçadas. A apresentadora conseguiu fugir e correu para a área externa da casa para pegar o celular e acionar a polícia. Neste momento, Alexandre Correa fechou uma porta de correr contra ela, pressionando um dos braços da apresentadora.

Após a revelação do caso, Alexandre primeiramente negou que tenha brigado com a esposa, mas depois emitiu uma nota esclarecendo que houve um desentendimento com Ana Hickmann, no entanto, não a agrediu com cabeçadas, como antes havia sido divulgado pela imprensa.

Ana Hickmann também se pronunciou sobre o caso, por meio de sua assessoria, revelando que teve um desentendimento com o marido, mas que não sofreu maiores danos físicos.

A apresentadora foi atendida na Santa Casa de Itu e depois registrou B.O. na delegacia. Ela não solicitou medida protetiva.